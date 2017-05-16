السيسي لرئيس فيزا : المدفوعات الرقمية ستمكننا من إيصال الدعم لمستحقيه

المال - خاصقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء اليوم، مع رايان ماكينيري رئيس شركة فيزا العالمية، إن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وتعمل على تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين بما يساهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي والتحول للاقتصاد الرقمي والاستفادة من تكنول

المال – خاص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء اليوم، مع رايان ماكينيري رئيس شركة فيزا العالمية، إن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، وتعمل على تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين بما يساهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي والتحول للاقتصاد الرقمي والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وقال علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع شركة فيزا وتوسيع أنشطتها في مصر، لاسيما وإنها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية المتطورة.

كما استعرض جهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها الحكومة، ومساعي النهوض بقطاعات الدولة المختلفة، ومنها تطوير منظومة الخدمات المالية وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الداخلي، بالإضافة إلى تيسير وتطوير الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن رئيس شركة فيزا العالمية أكد اعتزازه بالنشاط الذي تقوم به الشركة في السوق المصري، مستعرضاً المشروعات الخاصة بشركة فيزا في مصر، والتعاون القائم مع الحكومة من أجل زيادة كفاءة المدفوعات الحكومية والبرامج الخاصة بتقديم كافة خدمات الدعم للمواطنين.

من جانبه، أشاد ماكينيري بالجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاعمال في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد المصري الذي يعد أحد أبرز الاقتصاديات الواعدة. كما أكد رئيس شركة فيزا أن الإجراءات الايجابية التي تمت خلال الفترة الماضية في مصر لتنشيط الاقتصاد تُحفز الشركات العالمية علي زيادة استثماراتها بها باعتبارها نقطة انطلاق لأسواق أخري في المنطقة والقارة الأفريقية.

ورحب رئيس الشركة بقرار الرئيس بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات في ضوء ما سيساهم به في تأسيس منظومة محكمة لإدارة المدفوعات والخدمات الحكومية للمواطنين، مؤكداً أن شركة فيزا تضع مصر في مقدمة الدول التي تعمل معها في مجال الشمول المالي، وذلك في إطار سعيها لتنفيذ استراتيجيتها العالمية التي تهدف إلى توفير الخدمات المالية لـ 500 مليون شخص جديد بحلول عام 2020.

