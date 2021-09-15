السيسي لحدادة المنصورة: اللي عايزاه هنعمله وأجرك أكبر من اللي قاعد في الجامع (فيديو)

قال الرئيس السيسى: "وإن كنا إحنا نساهم أو نشارك في تخفيف العبء عليكى شوية فده واجبنا، وده حقك علينا وحق كل إنسان في مصر لو فيه فرصة أننا نساعد، وده سبب الاتصال".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أنه سعيد بالاستماع لتجربة بوسي سعد أول حدادة في المنصورة، مضيفا: “كل اللي عايزاه هنعمله”.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي بث تقرير عن الحدادة وتجربتها في الكفاح ورعاية أسرتها، وأمنيتها في الحصول على ورشة تخصها :

السيسي: أشكر السيدة بوسى على جديتها وعدم تخليها عن أسرتها

وقال الرئيس السيسي :”عندما وجدت السيدة بوسى على شاشة التلفزيون فضل أن يدخل ويتحدث معها،أشكرها على جديتها ست بنت بلد ولا تتخلى عن أسرتها وأهلها، وتكافح في مهنة قاسية وصعبة قلما يعمل فيها أحد.

وأضاف: “لما لقيتها على التليفون معاك قولت ميصحش ما تكلمش، وأشكرك على التقرير وأنكم تأتون بتلك الحالات”.

وتابع الرئيس السيسى : “أنا بعمل وأشاهد التليفزيون ولو لقيت حاجة قريبة منى أقول فرصة أدخل وأتحدث، ولو في حاجة نعملها نتشرف نعملها

وخاطبها قائلا ” أقول للسيدة بوسى ربنا يديك الصحة ويوفقك وكل اللى عايزاه نعمله، وربنا يعينك على أولادك وأخواتك وأبنائك الـ 14 بسم الله ما شاء الله هذا حمل كبير جدا”.

وأضاف الرئيس السيسى : “وإن كنا إحنا نساهم أو نشارك في تخفيف العبء عليكى شوية فده واجبنا، وده حقك علينا وحق كل إنسان في مصر لو فيه فرصة أننا نساعد، وده سبب الاتصال”.

والحدادة بوسي بدأت تعمل في مهنة الرجال منذ صغر سنها وكبرت وحرصت على الاستمرار فيها رغم الصعوبات التي تواجهها.

حدادة المنصورة: ربنا يخليك لمصر ياريس وأنا فخورة إني بكلم حضرتك

وتدخل الإعلامي يوسف الحسيني، طالبا من الرئيس السيسي السماح بإمكانية أن تحدثه السيدة بوسى سعيد.

وقال الرئيس السيسى : لا ده أنا عايز أسمع من بوسى وأسمع الناس، فردت بوسى قائلة: أزيك يا ريس، ليرد الرئيس السيسى: أهلا أهلا بالناس الجدعان، وترد بوسى: رينا يديك الصحة يا ريس.

وخاطب السيسى السيدة بوسى قائلا: ربنا يديكى أنتى الصحة ويكرمك ويعينك على المهمة الكبيرة التي تقومى بها، في الظرف اللى أنتى موجودة فيه كعدد من أخوات وأخوة”، متسائلا: “هما 14؟”، لترد بوسى: نعم 14، ليرد ضاحكا: أنتى الـ15 ماشاء الله ولا قوة إلا بالله

وتابع الرئيس السيسى : أنتى تقومى بمهمة عظيمة جدا وعايز أقولك بقه تفتكرتي لو حد يصلى في الجامع طول الوقت، اللي بيعمله مقارنة بما أنت تعمليه ياترى أجر مين الزيادة عندنا أنتى أجرك كبير أوى، يعني من ممكن تقسمي على الله بشقاك وعرقك ويلبي طلبك أنه سميع مجيب وأنا تحت أمرك وأمر كل مصري”.

وأضافت السيدة بوسى: “أنا فخورة إني بكلم حضرتك ومش مصدقة وربنا يخليك لمصر”.

فرد الرئيس السيسي: “والله أنا متشرف إني بكلمك أنت مثال نفتخر بيه للمرأة المصرية المخلصة الشقانة ربنا يكرمك”.