السيسي : لا يوجد مجال للقلق طالما نحن متحدون وربنا أراد نكون في ظروف صعبة

طالب الرئيس الشعب أن يكون منتبها لما يحدث وأن يكون يد واحدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا يوجد مجال لقلق المصريين طالما أنهم متحدون مع بعضهم قائلا ربنا أراد أن نكون الان في ظروف صعبة والأوضاع حولنا صعبة ولازم ننتبه كان حالنا يبقى كده زي اللى بيحصل حوالينا .

وأضاف السيسي في كلمة له أثناء تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في حضور رئيس الوزراء : طول احنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة وربنا أراد كده بس ده لينا وعلينا .

وطالب الرئيس الشعب أن يكون منتبها لما يحدث وأن يكون يد واحدة وأن يقفوا ضد محاولات الفتنة والتفريق حيث ان مصر بدل واحد يضم الجميع دون تفرفة أو نقصان أو زيادة .