السيسي : لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم في ظل الحجم الضخم من السكان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة.

وأشار السيسي إلى أنه خلال الخمسينيات من القرن الماضي كانت الفجوة ما بين موارد الدولة والنمو السكاني نسبتها تقريبا ما بين 10-12 %، لافتا إلى أن تعداد السكان في مصر آنذاك تراوح ما بين 19-20 مليون نسمة، وبالتالي لم تكن الفجوة كبيرة.

وأضاف أن هذه الفجوة كان لها تراكمات على مدى 75 عاما مضت، وانعكست على والصحي المقدم للمواطنين.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حدث بها عدة حروب وهى حرب 1956، وحرب اليمن، 1967، 1973، والحرب على الإرهاب، والتي استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 -2022، والتي كانت تكلفتها وعبئها على الدولة ضخمة جدا.

وفى سياق متصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الزيادة السكانية تعد من أخطر القضايا التي تواجه مصر وإفريقيا والعالم، متوقعا أن يصل عدد سكان القارة السمراء 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة.

وأكد السيسي فى مداخله له خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه برغم الموارد الكبيرة للقارة الأفريقية إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلا.

ووجه الرئيس بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكا