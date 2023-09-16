السيسي: لا أحد سيوقفنا عن تغيير حياتنا للأفضل رغم الظروف الصعبة

وجه الرئيس تحية خاصة لإحدى الفتيات من المتطوعات من الأطفال

السيسي: لا أحد سيوقفنا عن تغيير حياتنا للأفضل رغم الظروف الصعبة
هاني جميعي

هاني جميعي

4:51 م, السبت, 16 سبتمبر 23

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا أحد سيوقفنا عن الطريق الذي نسلكه لتغيير حياة أهالينا إلى الأفضل رغم الظروف الصعبة.

وقال الرئيس السيسي، اليوم السبت خلال حوار مع الآلاف المحتشدة في استقباله من أبناء محافظة بني سويف ومتطوعي التحالف وحياة كريمة، إن كل ما تم إنجازه في إطار مبادرة “حياة كريمة” بفضل المتطوعين من الشباب والشابات، موجها الشكر لكل من شارك في إنجاز هذه الأعمال.

ووجه الرئيس تحية خاصة لإحدى الفتيات من المتطوعات من الأطفال، حيث دعاها إلى الوقوف بجانبه وقبّل رأسها؛ لأنها كانت تبكي فرحًا لرؤية الرئيس السيسي.

هاني جميعي

هاني جميعي

4:51 م, السبت, 16 سبتمبر 23