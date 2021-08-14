السيسي لأسر الثانوية العامة : لن نهدم مستقبل أبنائكم وهتشوفوا دا (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، رسالة لأسر الثانوية العامة قبل أيام من إعلان نتئاجها، مؤكدا أن لن يهدم مستقبل الأبناء.

جاء ذلك ردا على سؤال بخصوص نتائج الثانوية العامة من إحدى المشاركات بإفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان، والذي نقلته اكسترا نيوز مساء اليوم.

وقال الرئيس السيسي: “إزاي المجتمع يتصور إن ممكن الدولة تعمل حاجه ضد مصلحة ناسها، أمال إحنا قاعدين نعمل أيه”

وأضاف الرئيس: “الطالب لو جاب 90% هيدخل طب مثلا، ومش معني أن الدرجات ده قلت مش معناه إنه ملوش مكان لا له مكان، والدكتور طارق شوقي ووزير التعليم العالي هيتكلموا في الموضوع دا”.

وأوضح السيسي: “الامتحانات والإجراءات متعملتش عشان تعذب الأسر وتضيع مستقبل أبناءها، وإلا يبقى إحنا ناس مش كويسين (..) قد تكون النتائج مش زي ما كانت قبل كده”.

وطالب الرئيس السيسي الأسر بالاطمئنان، قائلا: “حرصنا على أن التطوير يهدف إلى تحسين العملية التعليمية وليس هدم مستقبل أبناء وهتشوفوا دا”.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد مؤتمر للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت الوزارة إلي أنه سيتم البث المباشر لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

كما نوهت الوزارة إلي أن المؤتمر يضم وزيرا التربية والتعليم و والتعليم العالي والبحث لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.اقرأ أيضا ملابسات وفاة شخصين أثناء التنقيب عن الآث