السيسي: كلمة رئيس الإمارات خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد التي ألقاها اليوم، مؤكدا أنها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته بفيسبوك: “تابعت باهتمام بالغ كلمة أخي الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للشعب الإماراتي الشقيق التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية”.

وأضاف: “إنني أود أن أشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية، والتي أثق بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: “وأؤكد من جديد عزمنا على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد”.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رأكد في كلمته التي نقلته وكالة إنباء الإمارات أن شعب دولة الإمارات محور اهتمام دولتنا المباركة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها .. وسيظل منهج ” سعادة المواطن ورعايته ” الأساس في كل خططنا نحو المستقبل.

كما أكد في كلمة له على القنوات التلفزيونية .. أن سياسة دولة الإمارات ستظل داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم .. وعوناً للشقيق والصديق .. وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها .

وشدد سموه على أن الدولة ستستمر في نهجها الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.

وقال سموه إن سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه .. ونمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار للجميع.

وأشار رئيس الدولة إلى أن شعب الإمارات أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت بنا .. أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات..اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له.

كما ثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني وإسهاماتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام دولة الإمارات.