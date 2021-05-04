«السيسي كلف بدعمها».. رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبرز هذه المشروعات: استكمال محطة تحلية مياه البحر والخط الناقل بالمنطقة الصناعية بالسخنة، واستكمال تطوير رصيف عباس،

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس ، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد عبدالله رئيس قطاع موازنات الهيئات، وعماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل.

وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس تعد إحدى أهم الوجهات الاستثمارية واللوجستية بالعالم، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف بتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة لزيادة المزايا التنافسية بها.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء اطلع خلال الاجتماع على موقف المشروعات الاستثمارية في المنطقة.

وأبرز هذه المشروعات: استكمال محطة تحلية مياه البحر والخط الناقل بالمنطقة الصناعية بالسخنة، واستكمال تطوير رصيف عباس، ومحطة معالجة صرف سعة 10 آلاف م3 بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ومشروع البنية التحتية في منطقة القنطرة غرب، وتطوير ميناء الأدبية، ورصيف الصب السائل بميناء السخنة، وشبكات المرافق بساحات التداول بالأرصفة البحرية، والمنظومة الإلكترونية لميناء غرب بورسعيد.

وأضاف المستشار نادر سعد أيضا أن المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس المدرجة بموازنة العام المالي 2020/2021 تتضمن : رفع كفاءة الظهير الخلفي لأرصفة ميناء الأدبية، وتطوير ميناء الطور.

وأيضا استكمال مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي وصرف مطر جديد بمنطقة غرب بورسعيد، وأعمال البنية التحتية لمنطقة وادى التكنولوجيا، وشبكة الغاز الطبيعي ومحطة تخفيض الضغط في منطقة شرق بورسعيد، ومشروعات ميناء العريش