السيسي : كلفت الحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية لمكافحة «كورونا»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن لمكافحة انتشار ڤيروس كورونا.

وقال السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة إنتشار ڤيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة بإتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية”.

وأضاف: “هذه الإجراءات تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري”.

وتابع السيسي: “أؤكد على ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر.. حفظ الله مصر والمصريين”.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال 24 ساعة.