السيسي: كان لازم نخفف الأحمال مع ذروة الحرارة وأسعار الوقود أصبحت عبء علينا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زياته لمدنية السلوم بمحافظة مرسى مطروح اليوم، “خلال ذروة الحرارة في الشهرين اللي فاتوا دول كنا لازم نخفف الأحمال”

وتابع: “الزيادة في أسعار الوقود أصبح عبء علينا ووقود السيارات بنبيعه بالجنيه لكن إحنا بنشتري الوقود ده بالدولار وبالتالي لما يكون عندنا عبء كلنا نساع بعضنا إحنا مش بنخبي عليكم حاجة “.

وأكد السيسي على أن التنمية بتاخد سنين طويلة واللي بيتعمل في مصر في ظل الظروف دي فضل كبير من ربنا.

وقال إن مصر قادرة على تجاوز التحدي الاقتصادي الذى تمر به حاليًا وستكون تاريخ مثل الإرهاب والذى تمكنت البلاد من القضاء عليه.

وتابع: “زي ما مرت على مصر ظروف صعب السنين اللي فاتت و تحديات كتر لكن بالجهد والإرادة قدرنا نعبر هذه التحديات .. ولازم تكونو متأكدين إحنا كمصريين أوعوا تفتكروا أي تحدي المسؤولين يقدروا يتغلبوا عليه لوحدهم”.