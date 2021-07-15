السيسي: قلق المصريين من سد النهضة مشروع ولا نقدم الوهم (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن قلق المصريين من قضية سد النهضة قلق مشروع، مطالبا الحديث عن الموضوع بعقل وهدوء ودون انفعال، قائلا نتعامل في كل قضايانا بعقل راشد وتخطيط عميق، وعمرنا ما عشنا الوهم ولا نقدم الوهم للمصريين، وعمرنا بفضل الله ما حاولنا ندغدغ مشاعر الناس.

وقال السيسي خلال كلمته في المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة إن القلق الذي يشعر المصريون منه في موضوع المياه سد النهضة هو قلق مشروع، موجها حديثه للمواطنين في استاد القاهرة: مش انتو أمنتوني عليها، والتي ردت عليه معاك يا ريس، فقال: يارب يعينني على هذه الأمانة.

وأضاف السيسي لما اتكلمنا في الموضوع ده مع الإثيوبيين والسودانيين كنا بنتكلم أننا عايزين نهر النيل نهر للشراكة والخير، وأكدنا إننا مش عايزين الخير لينا لوحدنا، لا الخير للكل، ولو كنتو بتقولوا أن السد ده هيوفر التنمية والكهرباء لكم، ونحن معكم في كل ما يساهم في رفاهية الشعبين الإثيوبي والسوداني.

وتابع السيسي لدينا في مصر قدرات مختلفة ونحاول توفيرها لأشقائنا جميعا في القارة الأفريقية، ولكن بشرط ألا يقترب أحد من المياه الخاصة بمصر، مضيفا : طيب أنا بقول ده ليه؟ أن مصر لم تكن أبدا تسعى للتهديد والتدخل في شئون الدول.

وقال السيسي إن الكلام اللي قلنا عليه هو قبول التنمية للإثيوبيين مع عدم المساس بالمياه الخاصة بمصر، وطلبنا اتفاقا قانونيا ملزما لنا جميعا ينظم هذا الموضوع لملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف السيسي لقد تحركنا في هذا المسار ومازلنا متحركين فيه، وتحركنا الأخير في مجلس الأمن يهدف لوضع القضية على أجندة الاهتمام الدولي، قائلا : الموضوع مترتب كويس وماشيين فيه بشكل جيد وفي كلام أقدر أقوله وكلام مش هقدر أقوله.

متابعا: وكلام بنعمله جوه بلدنا لأخذ أسباب الحفاظ على المياه في مصر والاستفادة القصوى منها، مثل مشروع تبطين الترع الذي رصدنا له 60 مليار جنيه ومشروع تنقية المياه، يعني عايز أقول إننا خدنا بالأسباب في كل شيء.

وقال السيسي: ثم نقول للآخرين أنتو تعيشوا واحنا نعيش، ومصر دولة كبيرة ولا يليق بنا كمصريين أن نقلق أبدا ولا يليق أن نبالغ في القلق .