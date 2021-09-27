السيسي: قعدنا نفاصل مع الشركات عشان ناخد أحسن طرمبات مياه بأحسن سعر (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الـ 160 مليارا أو 150 مليار جنيه رقم كبير، وده عشان بناخد المياه في عكس انحدارها الطبيعي، قائلا: ويجي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عايز حق الكهرباء وخطوط الكهرباء ويقعد يغلبنا، ويقول مش هعمل حاجة إلا أما تدوني الفلوس وبتاع وده مشروع كدة يعني.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر: “عشان 15 محطة مياه معالجة مياه الصرف الصحي يتعملوا قعدنا مع شركات اللي بتجيب الطرمبات عشان نفاصل معاهم في ثمن حاجاتنا اللي بنجبها لبلدنا ولو كل ده اتعمل من غير حوكمة كان السعر هيكون 200 مليار جنيه.

وأضاف السيسي: “يا مصريين شوفوا إحنا بنعمل إيه والمنتج اللي بيتجاب والعمل اللي بيتعمل على الأرض وشبكات الكهرباء حاجة فوق الخيال والله، وعايز اخليكوا تفرحوا بقدراتكم اللي بيتعمل ده والله العظيم حلم وكرم كبير من ربنا علينا عشان نعمله وباقي أن إحنا نزرعه”.