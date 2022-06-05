السيسي : قدراتنا متاحة لأشقائنا في أفريقيا وده كلام مش سياسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، اليوم الأحد، بحضور أكثر من 400 عضو في الغرفة الصحية والشركات العالمية الكبري، وبمشاركة الدكتور هارفي جيمس الحائز على جائزة نوبل ومكتشف فيروس الكبد الوبائي سي.

وقال السيسي موجها حديثه للدكتور هارفي: “أنا ليا عظيم الشرف إني شوفتك وإحنا في مصر وأنا على المستوى الشخصي كنت شايف المرض ده مؤلم جدا وبنعاني منه، ولو فيه إرادة و فيه أمل هيبقى فيه إنجاز، وبالتالي لما أقول زمان، محدش قادر يكتشف لنا المرض ده الفيروس سي قبل ما يكتشف يعني ويلاقي علاج ليه”.

وأضاف السيسي : “كنت بفكر في الأمر ده بعمق، وربنا خلاني أعيش وأشوف المرض ده وأشوف علاجه ومش بس كده ويخليني أساهم مع أبناء بلدي هنا إني أنهي هذا المرض في مصر”.

وتابع: “عايز أقول إن العلماء الأجلاء اللي هما الناس متعرفهومش بس بيشوفوا آثارهم والأمر ده مقدر جدا على المستوى الإنساني والأخلاقي إن بلد يبقي فيها ساعة ما عملنا إجراء الفحص الشامل في مصر كنا بنتكلم على 95 مليون مواطن ودلوقتي 104 ملايين، أقصد أقول إن لما عملنا الفحص ده هنا وربنا وفقنا”.

واستكمل السيسي: “أقول لأصدقائنا وأشقائنا في أفريقيا الموجودين معانا هنا، إوعوا تتصوروا إن قلة الموارد ممكن تكون عائق أمام تحقيق الأهداف، صحيح أي هدف بيبقى محتاج موازنات وأموال وحاجات كتيرة، لما اتكلمنا افتكر إني جبت شركات أدوية أمريكية وإحنا هناك بنتحدث معهم إنهم يساهموا معانا في توفير العلاج بتكلفة مالية نقدر ننفق عليها لعلاج ملايين من المصابين في مصر”.

وقال السيسي : لقينا رغم إن الدواء ساعتها بـ10 آلاف دولار لكن إحنا تحصلنا عليه بتكلفة أقل من كده وده أمر مشكور كمان لشركات الأدوية وأنا برحب بيهم وهما موجودين معانا هنا وبقولهم أفريقيا سوق واعدة واذا كنا مليارا و300 مليون مواطن، فخلال 20 و30 سنة قادمة هنكون 2.5 مليار.

وأضاف: بالتالي المستقبل لأفريقيا، يمكن الناس متشوفش ده، أنا عايز أقول أفريقيا 65% من سكانها شباب ويمكن أكتر من كده، وأرجع تاني أقول ميفوتنيش بسجل كل الاحترام للدكتور هارفي والشركات المصنعة للأدوية.

وتابع السيسي : “إحنا دولة أفريقية زي كل الدول، مواردنا مش كتير وقدراتنا مش كتير وإحنا عدد سكانا مش قليل، النهاردة أكتر من 100 مليون ومش كتير من الدول عددهم كده باستثناء 5 أو 6 دول، وبقولها بكل إخلاص وأتمني أن تصل إلى كل من يسمعني، إحنا مستعدين نتعاون معاكم في كل المجالات اللي تأملوا نتعاون معكم فيها”.

وأضاف : “القدرات الموجودة في مصر هي متاحة لأشقائنا وده كلام مش سياسي، ويمكن زملائي في الحكومة يعلمون مدى التقدير والاحترام لكل من يعاني مش بس في أفريقيا وإنما في باقي الدول، ما لدينا متاح لكم بمشاركة وتدريب وتعليم وعلاج ونقل خبرات أو تبادل خبرات”.

وتابع : “إحنا مستعدين نعمل ده وزيادة حتى في صناعة الدواء اللي فيها فرصة كبيرة، واسمحولي بتواضع أعلن مبادرة تقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في افريقيا وارجو تنسيق ذلك مع الاتحاد الأفريقي، وإذا كانت الأزمة عالمية فستكون أفريقيا وحدها”.