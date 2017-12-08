السيسي في منتدى إفريقيا: إحنا فين من كوريا الجنوبية؟

يجب تحصين المجتمعات الإفريقية من خطر الإرهابالمال- خاصطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي شباب إفريقيا بالحفاظ على استقرار أوطانهم. وذكر، خلال إحدى جلسات منتدى إفريقيا 2017 بشرم الشيخ، قبل قليل، أن خطر الإرهاب هو أكثر ما يهدد الشعوب خلال السنوات الحالية.وأوضح الر

يجب تحصين المجتمعات الإفريقية من خطر الإرهاب





المال- خاص

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي شباب إفريقيا بالحفاظ على استقرار أوطانهم.

وذكر، خلال إحدى جلسات منتدى إفريقيا 2017 بشرم الشيخ، قبل قليل، أن خطر الإرهاب هو أكثر ما يهدد الشعوب خلال السنوات الحالية.

وأوضح الرئيس أن التجربة المصرية في وقتٍ ما كانت ملهمة لبلدان أخرى مثل كوريا الجنوبية.

وتابع: “إحنا فين دلوقتي من كوريا الجنوبية؟”، مشيرًا إلى أن الإرهاب استنزف الكثير من موارد مصر في آخِر 50 عامًا ويهدد الاستثمار والتنمية.

وأضاف السيسي أنه يجب تحصين المجتمعات الإفريقية من خطر الإرهاب.