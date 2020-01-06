سيـــاســة

السيسي في قداس الميلاد : محدش يقدر يجرجرنا هنا ولاهنا ولا يعمل معانا حاجة (فيديو)

السيسي قال : "أنا شايف المصريين قلققين قلقيين ليه ؟ مافيش مجال للقلق لسبب واحد أنه إحنا مع بعض وطول إحنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة".
حسين رجب 9:16 م, الأثنين, 6 يناير 20 9:16 م, الأثنين, 6 يناير 20

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه لا أحد يستطيع جرجرة مصر لأي أمر هنا أو هنا، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد المساس بمصر، في كلمة له على هامش حضوره قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية عيد الميلاد.

السيسي : البلد ده لينا كلنا لا حد له زيادة أو نقص

وقال السيسي : “أنا بقول الكلام لينا كلنا متخلوش حد يدخل بينا ويعمل فتنة بينا البلد ده لينا كلنا لا حد له زيادة أو نقص”.

وأضاف : “أنا شايف المصريين قلققين قلقيين ليه ؟ مافيش مجال للقلق لسبب واحد أنه إحنا مع بعض وطول إحنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة”.

وتابع : “ربنا قدر إننا نكون في ظروف صعبة وزي ما أنتم شايفيين الدنيا حوالين عامله ازايا بس لازم ننتبه واللي علينا أننا نخلي بالنا من بلدنا”.

وقال : ” هل في خطر أو مخاطر؟ طول ما بعض والشعب ايد واحدة محدش يقدر يعمل معانا أو فينا حاجة ولا حد يقدر يجرجرنا هنا أو يجرجانا هنا احنا قادرين بفضل الله وبيكم إننا نعمل الإجراء الأفضل”.

وأضاف الرئيس السيسي : “نحن نتعامل بشرف في زمن مافيهوش شرف وربنا مطلع علينا وهينصر الاشراف”.

وتقدم الرئيس مساء الاثنين بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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بقلم حسين رجب

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