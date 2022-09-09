السيسي في عيد الفلاح: ستظل توجيهاتي لدعمكم وتوفير سبل الحياة الكريمة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فلاحي ومزارعي مصر في يوم عيدهم، معربا عن خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر فى كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.

وقال الرئيس السيسي في تهنئته: “خالص تقديري واحترامى لفلاحي ومزارعي مصر فى كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم”.

وأضاف، “لقد ظل الفلاح المصري على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والاخلاص لتحقيق الأمن الغذائى للدولة.. وستظل توجيهاتي المستديمة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح، وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية، وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل”.