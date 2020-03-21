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السيسي في عيد الأم : أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية لكل من ضحت وأعطت وتفانت

قال الرئيس: "إلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان"
المال - خاص 11:37 م, السبت, 21 مارس 20 11:37 م, السبت, 21 مارس 20

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للأمهات في عيدهم السنوي في مصر ، موجها لهم أسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان .

وقال الرئيس في رسالته: “فى عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا، الى من ندين لها بما غرسته فى قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح”.

وأضاف في رسالته ، قائلا: : “إلى أمى..التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان”

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بقلم المال - خاص

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