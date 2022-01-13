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السيسي في حفل ختام منتدى شباب العالم: إعلان 2022 عام المجتمع المدني (فيديو)

مصر الجديدة التي نقدمها اليوم للعالم هي دولة مدنية حديثة تسعي للبناء والتنمية
محمد مجدي 10:13 م, الخميس, 13 يناير 22 10:13 م, الخميس, 13 يناير 22

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إن مصر التي وهبها الله عبقرية المكان ونبتة الحضارة الأولي وهنا على أرضها الطبية المباركة اجتمعنا من أجل الإنسانية ومستقبلها.

وأضاف السيسي خلال كلمته في حفل ختام منتدي شباب العالم 2022، أن مصر الجديدة التي نقدمها اليوم للعالم هي دولة مدنية حديثة تسعي للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية.

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وتابع السيسي أن ذلك يتم بسعي مخلص من أبنائها الذين يحملون للعالم رسالة محبة وسلام ولقد كانت مخرجات هذا المنتدي عظيمة على جميع المستويات وتدفقت الأفكار من هنا ومن هناك داخل أروقته على مدار ساعات من النقاش.

وأكد السيسي أنه تبلورت مجموعة من التوصيات التي بناء عليها قررت ما يلي: إعلان عام 2022 هو عام للمجتمع المدني بحيث تقوم إدارة المنتدي والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

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وأضاف السيسي: تكليف إدارة المنتدي بتفعيل مبادرتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة .

وأوضح السيسي أن ذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة.

وتابع السيسي أنه تم تكليف إدارة المنتدي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ 27 المقرر عقدها في شرم الشيخ، واختتم: أنا على ثقة بأن هذا الشباب سيكون قادراً على إنجاح هذه القمة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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