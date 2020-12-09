اقتصاد وأسواق

السيسي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: الدولة قيادة وشعبا متمسكة بسيادة القانون

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد
المال - خاص 10:18 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 10:18 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد علي تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.

و شدد الرئيس السيسي علي أن هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن اجل مستقبل افضل لوطننا الغالي مصر .

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وأشاد الرئيس بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ويدعوهم لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.

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بقلم المال - خاص

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