السيسي في اجتماع «الأعمال المصري- الأمريكي»: مصر حريصة على خلق مناخ جاذب للاستثمار

يستضيف الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، ورئيس مجلس الأعمال المصري – الأمريكي، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في اجتماع المائدة المستديرة السنوي للأعمال.

تشرف مجلس الأعمال المصري – الأمريكي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في اجتماع المائدة المستديرة السنوي، الذي انعقد عبر الوسائل الافتراضية (عبر الإنترنت) اليوم الخميس، والذي تناول موضوعي النمو الاقتصادي والتعاون.

ورحب الرئيس السيسي بهذا الاجتماع المهم الذي يجسد روح التعاون والصداقة المتينة بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا حرص مصر على الاستمرار في خلق مناخ جاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة حاليًا في مصر.

وأشاد جون كريسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشى ورئيس مجلس الأعمال المصري-الأمريكي، بالرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية نظرًا لقيادته الاقتصاد المصري خلال جائحة كوفيد-19 ونجاحه في جعل مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في عام 2020 رغم الأزمة العالمية.

وأوضح كريسمان: “بالنظر إلى المستقبل، يشعر مجتمع الأعمال الأمريكي ومجلس الأعمال المصري – الأمريكي بالتشجيع من خلال تفاني الإدارة المصرية في تنفيذ إصلاحات تجعل مصر أكثر قدرةً على المنافسة وأكثر جاذبيةً للاستثمارات الأمريكية”.

كريسمان يشيد بوزير البترول والثروة المعدنية

وأشاد كريسمان بوزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، نظرًا لنجاحه في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى فتح الاقتصاد المصري أمام المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، حيث قال: “ندعم الجهود الرامية إلى تحديث صناعتنا ونعتقد بقوة أن مصر في وضع قوي يسمح لها بتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة”.

وكان مجلس الأعمال المصري – الأمريكي منذ نشأته، شريكًا متفانيًا للحكومة والقطاع الخاص في مصر باعتبارها المؤسسة الأمريكية الوحيدة التي تكرس جهودها نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يسعى جنبًا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص إلى تنمية الاقتصاد وزيادة حجم التجارة والاستثمارات بين الولايات المتحدة ومصر من أجل تعزيز الرخاء الاقتصادي المستدام.

وصرح كريسمان قائلًا: “يشرف شركة أباتشي الاستمرار في رئاسة هذا المجلس وقيادة الجهود التي يقوم بها، فهدف أباتشي يرتكز على سعينا الدؤوب للمساهمة في التقدم العالمي من خلال المساعدة في تلبية احتياجات الطاقة في العالم، والوصول إلى مصادر للطاقة موثوقة ومعقولة التكلفة من الأمور بالغة الأهمية للشعب المصري ولاقتصاد مصر الكبير والمتنامي”.

عن شركة أباتشي

وتعد شركة أباتشي شريكا لمصر وللمصريين منذ 25 عامًا وهي أكبر مستثمر أمريكي وأكبر منتج للنفط في البلاد.

يذكر أن أباتشي شركة متخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز تمارس نشاطها في الولايات المتحدة ومصر والمملكة المتحدة، وهي شركة تابعة لشركة “إيه بي إيه كوربوريشن – APA Corporation”.