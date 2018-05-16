السيسي في أول تعليق على رفع أسعار المترو: لازم نضحي

حسين رجب قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن "البلد حتي تكون ذات شأن لازم نضحي، ولابد نشيل البلد مع بعض" جاء ذلك في مؤتمر الشباب بالقاهرة، بثه التلفزيون، في أول تعليق له على رفع أسعار المترو مؤخرا، إلى 3 و5 و7 بحسب عدد المحطات. وأوضح أنه لم يكن هناك ترفا لمزيد من التأجيل،

حسين رجب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن “البلد حتي تكون ذات شأن لازم نضحي، ولابد نشيل البلد مع بعض”

جاء ذلك في مؤتمر الشباب بالقاهرة، بثه التلفزيون، في أول تعليق له على رفع أسعار المترو مؤخرا، إلى 3 و5 و7 بحسب عدد المحطات.

وأوضح أنه لم يكن هناك ترفا لمزيد من التأجيل، مؤكدا أن هناك أناس ستتعب جراء ذلك بالتأكيد، مستدركا “لكن هناك اشتراكات”.

وكشف أنه منذ عام تحدث مع وزير النقل الدكتور هشام عرفات، في هذا الأمر وقال له الوزير “خط حلوان هيطلع من الخدمة لأنه أول خط وبالتالي نحتاج نرفع كفاءة سألته بكام أجاب 30 مليار جنيه ..منين الفلوس دي.. و القرض اللي اتعمل به الخط لم يُسدد للآن”.

وأوضح أن التحدي الموجود في مصر أكبر من أي حكومة ورئيس ولكن بالشعب والدولة ككل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أكثر من مسؤول تحدث عن رفع أسعار تذاكر المترو في فترات سابقة