سيـــاســة

السيسي: فضل شعب مصر على الجيش لن ينسى

إنك تقف جنب حد قوي طبيعي لكن محدش يفرض عليك تقف جنب حد ضعيف
مصطفى الجُدي 1:56 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 1:56 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن روح نصر أكتوبر ستظل ملهمة بدروسها، وستظل موجودة في مصر وتؤكد قدرة الشعب والجيش ومؤسساته، وأقول للمصريين أنتم قدمتم للجيش الكثير وأتذكر كلمة سمعتها من المشير طنطاوي، حينما قال إن الشعب وقف في الطوابير، عشان نقدر في الجيش نحارب، ودايما فضل شعب مصر على جيش مصر أبدًا أبدًا لن ينسى.

اقرأ أيضا  منذ 2014 ..الجزار: «المركزي للتعمير» ينفذ 426 مشروعا في سيناء ومدن القناة

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بالندوة التثقيفية “العبور إلي المستقبل” بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، :”إنك تقف جنب حد قوي طبيعي، لكن محدش يفرض عليك تقف جنب حد ضعيف، وهذا أحد دروس أكتوبر، وبقول للمصريين جه الدور اللى جيشكم بيرده دلوقتي بعمل غير مسبوق، وبقول إن ما تحقق في الـ 7 سنوات الماضية كل المؤسسات شاركت فيه، حتى الجيش الذي يتركز دوره على مواجهات الصراعات.. وساهم بما أمكن في التنمية وأتصور إننا شايفين ده ونشعر به جيدًا.. وأوعوا حد أو أي كلام يفرق بين المصريين وبعضهم البعض وكل الجيش والشرطة، ودايما تكونوا على قلب رجل واحد، وفي 67 الرئيس جمال عبد الناصر قال إنه هيستقيل، لكن لما البلد وقفت خلفه إيد واحد استعدنا قوتنا وعملنا النصر تاني، ودا درس مهم أوي”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى الجُدي

ملف الكاتب مصطفى الجُدي

اقرأ أيضاً

ننشر التشكيل الكامل للجان مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني

ياسمين فواز 2:53 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة استشهاد ضابطي شرطة بالإسماعيلية

المال - خاص 2:25 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

السيسي: مصر ما زالت تقدم الشهداء للتخلص من الإرهاب

المال - خاص 1:56 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

السيسي يوجه التحية للواء سمير فرج : كان قائد كتيبتى وتعلمت منه حل المشاكل

منتصر محمود 12:18 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

قواعد انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

ياسمين فواز 12:10 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

السيسي يوجه الشكر لمفيد شهاب واللجنة القانونية التي ساهمت في إعادة طابا

منتصر محمود 12:05 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21