السيسي : فخور بثبات المصريين في مواجهة ظروف مناخية غير معهودة

بعد موجة الطقس التي تضرب البلاد منذ أمس

أشاد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعامل المصري حكومة وشعبا مع أزمة الطقس السيئ التي تجتاح البلاد منذ أمس.

وأكد السيسي أن المعدن المصري أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابطا.

وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لقد أثبت المصريون حكومة وشعبا، على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.

فقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا.

الشكر كل الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيا من قلب الحدث.

ولا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح أننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيء .. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساه لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.