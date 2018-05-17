السيسي: فتح معبر رفح طوال رمضان تخفيفا عن الأشقاء في غزة

حسين رجب أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، إنه تقرر استمرار فتح معبر رفح طوال شهر رمضان تخفيفا عن الأشقاء في غزة وبجسب ما نشرته الصفحة الرسمية للرئيس عبر فيسبوك، قال السيسي: "أصدرت توجيهاتى للأجهزة المعنية بإتخاذ ما يلزم لإستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك

حسين رجب

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، إنه تقرر استمرار فتح معبر رفح طوال شهر رمضان تخفيفا عن الأشقاء في غزة

وبجسب ما نشرته الصفحة الرسمية للرئيس عبر فيسبوك، قال السيسي: “أصدرت توجيهاتى للأجهزة المعنية بإتخاذ ما يلزم لإستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء فى قطاع غزة”.

وعلى مدار الأيام الماضية، شهد قطاع غزة استهدافا إسرائيلا لمظاهرات سلمية فلسطينية أودت بحياة العشرات وخلفت مصابين، وقررت مصر نقل المصابيين للعلاج في مستشفياتها.

وتفتح مصر معبر رفح على فترات لإدخال مواد إغاثية لقطاع غزة، بخلاف مرور الحالات الإنسانية، وسمحت الأيام الأخيرة باستمرار فتح معبر رفح