السيسي عن نقل السفارة الأمريكية للقدس: تحركنا في حدود قدراتنا

أحمد صبري قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن مصر تحركت في حدود قدراتها بخصوص نقل سفارة واشنطن للقدس. جاء ذلك خلال فقرة "أسال الرئيس" في مؤتمر الشباب المنعقد بالقاهرة اليوم. ويوم الإثنين، نقلت واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى…

أحمد صبري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن مصر تحركت في حدود قدراتها بخصوص نقل سفارة واشنطن للقدس.

جاء ذلك خلال فقرة “أسال الرئيس” في مؤتمر الشباب المنعقد بالقاهرة اليوم.

ويوم الإثنين، نقلت واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس وسط غضب عربي وإسلامي ورفض غربي يتصاعد.

وأوضح السيسي أن “هذا الأمر له تداعيات سلبية على الرأي العام العربي والإسلامي، وسيؤدي لشيء من عدم الرضا والاستقرار بخلاف تداعيات على القضية الفلسطينية”.

وقال “ما حدث خلال الفترة الماضية جهودنا لم تتوقف، ولو متصورين إننا نتعامل مع هذه القضية في إطار رد الفعل .. لأ “

ومستعرضا ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية، أضاف السيسي: “كان لنا تحرك في مجلس الأمن حين كان لدينا مقعد غير دائم، وكان تحرك لا يرضي كثير من الدول، لكننا تحركنا في إطار المسؤولية الوطنية للأمن القومي العربي، وفي حدود قدرتنا، وحطوا خط تحت حدود قدرتنا”.

وتابع: “الأمر الآخر إحنا فتحنا معبر رفح بصفة مستمرة للتخفيف من الحالة التي يشهدها القطاع، وعربات الأسعاف والأدوية والغذاء تصل، بالإضافة لكده إحنا على اتصال مع الجانب الإسرائيلي والفلسطيني حتى يتوقف نزيف الدم”.

وتساءل: “هل نقدر نعمل أكتر من كده؟ لأ مانقدرش، عايزين نشتغل وعايزين نكبر علشان يكون لينا تأثير أكبر، والتأثير مش بالكلام، التأثير بالقدرة، والقدرة بالعمل والصبر والكفاح، إنما نطلع تصريحين كويسين كده ؟ لأ .. إحنا لا نزايد”.