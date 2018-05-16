السيسي عن مفاوضات سد النهضة: حصل انفراجة

أحمد صبري قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إنه حدث انفراجة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك ردا في فقرة "أسال الرئيس" على هامش مؤتمر الشباب المنعقد بالقاهرة اليوم. وأوضح السيسي نتائج المفاوضات قائلا: "نعلم أن اللجنة التساعية لسد…

أحمد صبري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إنه حدث انفراجة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك ردا في فقرة “أسال الرئيس” على هامش مؤتمر الشباب المنعقد بالقاهرة اليوم.

وأوضح السيسي نتائج المفاوضات قائلا: “نعلم أن اللجنة التساعية لسد النهضة انتهت، وهذه فرصة لإطلاع الرأي العام على ما حدث في النقاشات المطولة بخصوص هذا الأمر، وهناك أسئلة حول هذا الملف مع قرب انتهاء أعمال مشروع السد ومدى تأثيره على حصة مصر من المياه؟”.

وقال “حتى الآن حصل تغيرا، والوفد الذي وصل اليوم صباحا من إثيوبيا، وأقدر أقول أنه حصل تقدم في التفاوض مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا”.

وأضاف “لازم تعرفوا أن الموضوع هيأخد جهدا ووقتا مننا ومنهم؛ للوصول على صيغة تفاهم تحقق مصلحة للجميع”، مستطردا “حصل انفراجة”.

وتابع السيسي: “إن شاء الله هناك دعوة لرئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة مصر في رمضان؛ لكن إحنا بنتحرك في هذا الموضوع بهدوء وبدون توتر ولا انفعال، وطول ما إحنا بنتحرك بهذا الشكل الأمور بتتحسن”.

وتابع “نحن على موقفنا فيما يخص حصتنا من المياه، والرئيس السوداني، أكد على ذلك في لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي، يتبقى إحنا ولا تحدي أنا شايفه في تقديري إلا ثبات المصريين زي ما أنا شايفه كده .. أكبر من أي تحدٍ خارجي”.