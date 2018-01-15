السيسي عن مشروع الجلالة: هوريكو جامعة مش موجودة إلا في مصر

المال ـ خاص:قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن جامعة الجلالة التي يجري إنشاؤها حاليا بهضبة الجلال في السويس ستكون الأكثر تطورا في المنطقة، وتابع السيسي خلال عرض للمشروعات التعليمية التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال زيارة الرئيس لمحافظة المنوفية: "بقول للمصريين هوريكو جامعة مش موجود

المال ـ خاص:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن جامعة الجلالة التي يجري إنشاؤها حاليا بهضبة الجلال في السويس ستكون الأكثر تطورا في المنطقة، وتابع السيسي خلال عرض للمشروعات التعليمية التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال زيارة الرئيس لمحافظة المنوفية: “بقول للمصريين هوريكو جامعة مش موجودة إلا في مصر”.

ووجه الرئيس بتغيير اسم الجامعة لأي أسم آخر غير الجلالة، وأضاف: “علشان الناس اللي بتحلم بالتعليم.. لا .. إحنا مشنسيب حاجة نقدر نعملها إلا وهنعملها كويس”.

ومن المنتظر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الجامعة في سبتمبر القادم شاملا 3 كليات، يعقبها افتتاح المرحلة الثانية خلال عام لتشمل 10 كليات أخرى إضافة إلى اكاديمية ومستشفى.