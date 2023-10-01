السيسي عن مشروعات السكة الحديد والمترو : « لازم تشتغل بشكل اقتصادي.. وبقول الكلام ده وانا داخل انتخابات»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق لابد أن تتم إدارتها بشكل اقتصادي حتى يمكن الحفاظ على أصولها وطرحها لمستثمرين.

أشار الرئيس ، في جلسة خاصة بمشروعات الإسكان والبنية التحتية والنقل، خلال اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن اليوم الأحد، إلي أن الحكومات السابقة كانت تتخوف دائما من مناقشة تسعير خدمات السكك الحديدية والمترو، مما أدى إلى تهالك عدد كبير من الأصول وضعف القدرة على الإنفاق لإحلال وتجديد تلك الأصول.

وقال الرئيس السيسي : « بقولكم يا مصريين السكة الحديد ومترو الأنفاق دي أرصدة مصر .. لما تتكلم عن أصل تكلفته 200-300 مليار جنيه دي تكلفته لكن لو خفضت تذكرة الأصل ده يبقى بتضيع قيمة الأصل لو انا مستثمر أجنبي عايز اخد الأصل ده استثمره مش هاخده منك .. التكلفة دي قرض يعني سلف .. الجانب الجميل إننا نخلي التذكرة ماتغلاش».

وألمح الرئيس السيسي لأول مرة إلى عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر هذا العام، فعلى الرغم من بدء عدد كبير من المواطنين في تحرير توكيلات لصالح ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لم يعلن الرئيس عزمه خوض السباق الرئاسي رسميا حتى الآن.

وتابع الرئيس: « وانا ببص على التجربة .. مترو حلوان مش كان بيجيب تكلفة تشغيله وكان محتاج 25 مليار جنيه لإعادة تأهيله وقتها .. دايما النقطة دي محل نقاش خوف من المسؤولين والحكومة انتوا فرحانين انكم افتتحتوها وجميلة .. علشان تفضل جميلة لازم تشتغل بشكل اقتصادي .. الكلام ده تقوله وانت داخل انتخابات .. أيوة انتوا عايزين دولة ولا عايزين نضحك على بعضنا ».

وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير، قال إن مشروعات النقل المنفذة منذ عام 2014 وحتى 2024 بلغت تكلفتها نحو 2 تريليون جنيه، وأن معظم تلك التكلفة تركزت في مشروعات السكك الحديدية والمترو ، في صورة شراء جرارات وعربات ركاب ووحدات جر كهربائية.