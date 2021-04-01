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السيسي عن مدينة الدواء: نتكلم عن مليارات وهدفنا امتلاك قدرة حقيقية على الإنتاج بأعلى كفاءة (فيديو)

قال الرئيس إنه كان يشعر بالأسف من ترديد المواطنين عبارة أن "المضاد الحيوي مستورد من الخارج"،
المال - خاص 1:29 م, الخميس, 1 أبريل 21 1:29 م, الخميس, 1 أبريل 21

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمر يصل لمليارات بخصوص إنشاء مدينة الدواء، مؤكدا أن الهدف من إنشائها لامتلاك قدرة حقيقية على الإنتاج للدواء بأعلى كفاءة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، صباح اليوم /الخميس/، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس السيسي أن الجدارة الخاصة بالمنتج الدوائي يجب أن تبدأ من عبوة الدواء، مشيرا إلى أن مركز الوثائق المؤمنة يستطيع وضع علامة على المنتج بحيث لا يمكن العبث بها، وأن يستطيع كل مواطن أن يتابعها ويجد لها أصلا ويثق فيه.

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وتابع الرئيس السيسي:”أنتم من البداية بتقولوا عايزين ندي جدارة وثقة، عشان تدي جدارة وثقة لازم في المنتج الذي يصنع محليا، وهي الفكرة من وراء إنشاء مدينة الدواء في مصر”.

وقال الرئيس إنه كان يشعر بالأسف من ترديد المواطنين عبارة أن “المضاد الحيوي مستورد من الخارج”، لأنه كان يعني أننا لا نستطيع انتاج دواء موثوق به محليا، مشددا على أن كفاءة المادة الفعالة المتواجدة في هذه الأدوية التي ستخرج من مدينة الدواء ستبلغ 100%، لأن التكلفة المالية التي شيدت بها تلك المصانع ضخمة للغاية.

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وتابع الرئيس:”نحن نتكلم عن مليارات، وبمنتهى الصراحة، وأن هذا الموضوع ليس الهدف من انشائه استثمارات واقتصاد وبيع للناس، بل يستهدف امتلاك قدرة حقيقية على انتاج دواء فعال حقيقي بأعلى كفاءة”.

وشدد الرئيس على ألا يقل جودة وكفاءة أي مضاد حيوي مصنع بالمدينة عن نظيره في أرقى دول العالم، لافتا إلى أن مصانع مدينة الدواء شيدت لكي تصنع منتجات على أعلي المستويات العالمية.

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وقال الرئيس:”من غير المعقول أن نفعل كل ذلك ونجد أن العبوات بها أي غش”، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لتمويل المرحلة الثانية من مدينة الدواء مهما كانت تكلفتها لتغطية الاحتياجات المحلية من الدواء بنسبة 100%..

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