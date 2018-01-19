السيسي عن مؤتمر حكاية وطن: علشان كلنا نشوف زي بعض

أحمد الدسوقي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الهدف من جلسات مؤتمر حكاية وطن، هو أن يرى المصريون جميعا الأمور بوجهة نظر واحدة. وسرد السيسي النتائج التي حققتها مصر في ملفات العلاقات مع العالم الخارجي، مؤكدا أن مصر استعادت مكانتها…



أحمد الدسوقي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الهدف من جلسات مؤتمر حكاية وطن، هو أن يرى المصريون جميعا الأمور بوجهة نظر واحدة.

وسرد السيسي النتائج التي حققتها مصر في ملفات العلاقات مع العالم الخارجي، مؤكدا أن مصر استعادت مكانتها مع أشقائها الخليجيين بجانب أفريقيا وأوروبا.

وأضاف: “القعدة دي معمولة علشان كلنا كمصريين نبقى شايفين زي بعضنا”.

وشدد الرئيس خلال الجلسة التي تتناول السياسة الخارجية، على أن نجاح مصر في استعادة مكانتها لم يكن ليتم لولا وقوف الشعب بجانبه دون أن يضغط عليه بمطالب تسمح للآخرين بالتدخل في شؤوننا.