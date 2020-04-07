السيسي عن «كورونا» : الوضع تحت السيطرة حتى الآن وستنجو مصر إن شاء الله

قال الرئيس السيسي عن انتشار فيروس “كورونا”، “إن الوضع تحت السيطرة حتى الآن وستنجو مصر إن شاء الله، بتعاوننا كلنا مع بعض أنا متأكد إن شاء الله إننا نعبر هذا التحدي وتنجو مصر إن شاء الله من آثاره”.

وأضاف السيسي اليوم الثلاثاء خلال تفقده عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا، “بشكركم على النجاحات المحققة حتى الآن وبدعو إلى المزيد من الجهد والإجراءات والتفهم لمطالب هذا الأمر وهذه المرحلة”.

وتابع، “أيضا بطلب كمان من شعب مصر .. إحنا دايما في كل مرحلة صعبة.. أنا عمري ما اتكلمت وطلبت إلا لما لقيت المصريين موجودين.. ودي النقطة اللي منذ ما توليت المسئولية ويمكن قبلها كنت دايما بقول أنا مش لوحدي معايا ربنا ثم إحنا مع بعض.. الدولة بكل عناصرها حكومة وقيادة وشعب”.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد ميدانياً صباح اليوم العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.