السيسي عن فترته الثانية : هتتعبوا معايا أوي

المال- خاصدعا الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع الشعب للنزول في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وأضاف الرئيس، في كلمته الختامية بمؤتمر حكاية وطن؛ "اختارو ما شئتم بس انزلوا كلكم.. تحيا مصر بيكم.. الناس كلها في الدنيا لازم تتفرج علينا لأن احنا تجربة .. مصر تجربة من 2011.. من حق الإنسانية ت

المال- خاص





دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع الشعب للنزول في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف الرئيس، في كلمته الختامية بمؤتمر حكاية وطن؛ “اختارو ما شئتم بس انزلوا كلكم.. تحيا مصر بيكم.. الناس كلها في الدنيا لازم تتفرج علينا لأن احنا تجربة .. مصر تجربة من 2011.. من حق الإنسانية تشوف تجربة من شعب حقيقي أراد أن يغير وربنا أعانه”.

وتابع: “نزولكم للانتخابات إشارة وبداية كبيرة.. إن كان فيه إرادة إلهية.. مالك الملك تعطي الملك من تشاء.. بقولكم.. هتتعبوا معايا أوي.. مش معايا أنا، هي تستحق إننا نتعب ونضحي ونتحرم حقها علينا إننا ناكل من جعنا ونشرب من عطشنا ونفضل صابرين حتى يعجز الصبر عن صبرنا”.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميًّا على منصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية لاستكمال ما بدأه من إصلاحات.

ووجه الرئيس الشكر لأهالي الصعيد لاستجابتهم الفورية لتوجيهاته بشأن نزع أراض بإحدى المحافظات كانت تعوق استكمال مشروع طريق.