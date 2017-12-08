السيسي عن عدم انعقاد الأعلى للاستثمار : الحكومة كلما شكلت مجلسًا تجعلني رئيسه

المال- خاصقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة كلما شكلت مجلسًا يختص بشئون أي قطاع شكلت مجلسًا أعلى جعلته رئيسًا له أو عضوًا.جاء ذلك في ردِّه على استفسار رجل الأعمال نجيب ساويرس عن سبب عدم انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار سوى مرة واحدة منذ تشكيله، خلال مائدة مستديرة حول الاستث

المال- خاص





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة كلما شكلت مجلسًا يختص بشئون أي قطاع شكلت مجلسًا أعلى جعلته رئيسًا له أو عضوًا.

جاء ذلك في ردِّه على استفسار رجل الأعمال نجيب ساويرس عن سبب عدم انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار سوى مرة واحدة منذ تشكيله، خلال مائدة مستديرة حول الاستثمار على هامش منتدى إفريقيا الاقتصادي بشرم الشيخ.

وأكد الرئيس أن الحكومة تعمل على إعداد قانون لحماية الموظف العام من المحاكمة بتهم متعلقة بتعاقدات الاستثمار، ما يجعل الموظف أكثر جرأة في اتخاذ القرار.

وعرض الرئيس، خلال الجلسة، الخطوات التي أقدمت عليها مصر للإصلاح الاقتصادي خلال العامين الماضيين، وما حققته من نجاحات في هذا الشأن.