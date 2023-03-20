السيسي عن صندوق الزواج : هيكون عبارة عن كفيل يمنع احتياج الناس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنا بقول إن من حقي أتبرع للصندوق ده من ضمن المصارف لأنه هيكون في النهاية عبارة عن كفيل يمنع احتياج الناس من الأسر .. الناس فاهمة إن الموضوع كله صدقة لحد .. حتى في موضوع زي كدة انت في النهاية بتحمي مجتمع وبتحافظ على صلابته وقوته.

وأضاف السيسي خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، عايز اوضحلكم نقطة بخصوص توثيق الطلاق .. عمرنا ما هنعمل إجراء يخالف الشرع .. ولكن الكلام في كل المجتمعات اصبح مفيش ضبط للكلام .. بيبقى فيه ضبط للتصرف.

وتابع السيسي: في النهاية لما اعمل قانون إن الطلاق يكون موثق .. لو فيه إثم .. ذنب .. مين اللي هيشيل الذنب؟.. في بداية تطبيق اي قانون على ما يستقر في وجدان المجتمع ويستوعبه.

واستكمل قوله: زمان مثلا ماكنش فيه وثائق للزواج .. بنتكلم في 300 ألف فتوى .. الكلام ده مش هيحصل تاني .. لو عايز طلاق روح وثقه.

من جهته قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه توجد أحكام موضوعية تجاوزت 180 مادة .. بطمنكم على الموضوع ده إن وطنا هذا هو شعبه وهؤلاء هم رجاله ونساؤه لا يخشى عليه.