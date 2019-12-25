السيسي عن سد النهضة : المياه لإثيوبيا تنمية ولمصر حياه وده الفرق (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحدثا عن تطورات مفاوضات سد النهضة إن مياه نهر النيل تعتبر لإثيوبيا تنمية أما لمصر فتعد حياة وهذا هو الفرق.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مياه نهر النيل تعتبر لإثيوبيا تنمية أما لمصر فتعد حياة وهذا هو الفرق.

وأوضح في لقاء مع الصحفيين عقب افتتاح مشروعات بالفيوم، أن ما يصدر من تصريحات بشأن سد النهضة يعكس المسار

وقال: “في الغالب اللي بنطلعه لكم من تصريحات بيعكس المسار .. علشان لا نفاجأكم ولا نخوف الناس بدون داعٍ”.

وأضاف: “يعني لا نفاجئكم إن فيه مشكلة، إحنا بنقول كل حاجة، اللي بتسمعوه هو اللي بيعكس المسار الحقيقي”.

وتابع: “التفاوض بيمشي بشكل كويس لكن في الآخر إحنا عايزين نصل لاتفاق”.

وأكد أن “مطالب المياه بتاعتنا مش مطالب تنمية، هي حياة”.

واستدرك: “لكن في إثيوبيا دي تنمية، وده الفرق بيني وبينهم”.

وتابع قائلا: ” إحنا بنحاول نوصل لحل موثق وملزم لينا كلنا علشان يوصلنا لأقل الأضرار”.

وأمس أكد أكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تؤكد سعيها قدما في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع السودان وإثيوبيا.