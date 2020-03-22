السيسي عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة «كورونا»: هي مصر قليلة ولا إيه؟

خلال لقاء السيسي عددًا من السيدات المصريات من مختلف المجالات بقصر الاتحادية صباح اليوم، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة «كورونا».

وأضاف السيسي “إحنا خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، والناس قالت هنجيبها منين.. هي مصر قليلة ولا ايه؟ من احتياطاتنا.. لا والله إحنا بنتكلم إننا لازم يكون عندنا احتياطات أكبر من كدة.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي عددًا من السيدات المصريات من مختلف المجالات بقصر الاتحادية صباح اليوم، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، والسيدة رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وأضاف السيسي أن الإعلام قام بدور عظيم جدًّا لتوضيح الحقائق، كل التحية لهذه المؤسسات وهذه الأجهزة، إحنا هنتحرك اكتر.

وتابع: “ساعدونا نتخطى أكبر أزمة.. حجم الضغوط على الاقتصاد المصري ضخمة جدا.. لولا خطة الإصلاح الاقتصادي ما كنا ممكن نتحمل التداعيات.. الصمود اللي إحنا فيه النهاردة أساسه المصريين”.

وأقال: “احنا بنتحرك في ده الدنيا كلها كانت بتتكلم على أننا حققنا نجاح كبير جدا والمؤشرات الاقتصادية ونسب العجز والبطالة كل ده تحقق بفضل الله وصمود المصريين.. دلوقتي أقل تداعي نتمناه هو أننا نخرج من هذه الأزمة بأقل ضرر . التزام أخلاقي وديني أن لا يتأذى فرد من الشعب المصري .. ساعدونا وهطلب من المرأة المصرية ويقولها هذا أمر جلل .. انا مش عايز أخوفكم.. لكن عايزين نعبر الـ14 يوم دول بأقل ضرر. فيه دول حجم الخسائر اليومية ضحايا 400 و500 مش عايزين نوصل لكدة”.

أتوجه بالشكر للحكومة لحسن تعاملها مع أزمة سوء الأحوال الجوية.