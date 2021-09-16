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السيسي عن تجديد الخطاب الديني: الدين مش هيضيع.. العلماء خايفيين من إيه (فيديو)

قال الرئيس السيسي: "نحن لا نتكلم في عقائد وثوابت الدين، لا تغيير فيها".
المال - خاص 3:09 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21 3:09 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، لن يضيع، مستغربا من مخاوف العلماء من ضياعه.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، عن تصوره عن تجديد الخطاب الديني.

وقال الرئيس السيسي : “المصريون خلال الـ 10 سنيين اللي فاتوا خاضوا تجربة عملية وطلعوا منها بدروس لم يتم وضعها من جانب مخططين بالدولة، لبناء هذا الحجم من الوعي وعدم الانقياد الأعمي”.

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وأكد أن فكرة  الميل للدين بشكل مطلق بدون تفكير أتصور أنها تراجعت في مصر.

وأوضح الرئيس السيسي أن “اللي عمل الدين ربنا وفهل اللي عمل الدين هل ممكن يصطدم بالحضارة .. هذه إساءة للخالق العظيم”.

وأضاف: “نحن لا نتكلم في عقائد وثوابت الدين، لا تغيير فيها ولكن فهمك ومعالجة لأمورك الفقهية في إطار التطور الإنساني يجب أن يتم حتى لا يصطدم، فالأوائل استخدموا الفقه لحل مشاكل عصرهم والآن نتعامل به وهذا فيه ظلم الدين وحكمة الدين”.

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وتابع الرئيس السيسي متسائلا: “اأهل الشرائع والعلماء خايفين من إيه! الدين مش هيضيع، أبدا ده ربنا نزل رسلا وكتب وحافظها لغاية يوم القيامة، ولو إحنا لم نخف وتصدينا للقضايا، وأصبنا فلنا أجرين، وإن أخطأنا فلنا أجر واحد، يا ترى كعلماء دين مستعدين لكدة ولا لا؟

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بقلم المال - خاص

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