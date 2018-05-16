السيسي عن تأثر شعبيته جراء الإصلاح الاقتصادي: شعبية إيه؟ إحنا يومين وهنمشي

أحمد صبري أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه أمين على الشعب المصري، ولا يبحث عن شعبية خاصة به، مؤكدا أنه يفضل أن يتخذ بنفسه كافة الإجراءات الصعبة؛ كي تصبح إدارة البلاد أكثر سهولة على من يأتي من بعده.جاء ذلك خلال جلسة "أسأل الرئيس"، بمؤتمر الشباب قبل قليل ، ردا على سؤال حول أن

أحمد صبري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه أمين على الشعب المصري، ولا يبحث عن شعبية خاصة به، مؤكدا أنه يفضل أن يتخذ بنفسه كافة الإجراءات الصعبة؛ كي تصبح إدارة البلاد أكثر سهولة على من يأتي من بعده.

جاء ذلك خلال جلسة “أسأل الرئيس”، بمؤتمر الشباب قبل قليل ، ردا على سؤال حول أنه يضحي بشعبيته في سبيل الإصلاح الاقتصادي

وأضاف السيسي: “شعبية إيه؟ وإحنا كلنا يومين على وش الدنيا وهنمشي، أنا همشي هقابل ربنا، هقوله أنا جايلك بشعبية الـ 100 مليون؟ ولا بأمانة المسؤولية لـ الـ 100 مليون”.

وتابع “هو (أي ربنا) عارف كويس حالنا، هو اللي هينصف يوم القيامة، وهيقول يا ترى يا مصريين شوفتوا حجم اللي اتعمل ده كان متعب ليكم ولكن كان لأبنائكم وأحفادكم، كان هو المسار الصحيح، وبالمناسبة ماكنش فيه مسار غيره”.

وأكد الرئيس السيسي أن دولا أفريقية أقل دخلا من مصر لا تقدم الدعم الذي تتيحه الحكومة المصرية لمواطنيها في السلع والخدمات.

