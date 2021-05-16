سيـــاســة

السيسي عن الوضع بغزة : بصفة عاجلة لابد أن يعود الهدوء وتنتهي أعمال القتل (فيديو)

أكد أن مصر تبذل جهودا دائما في هذا الإطار.
المال - خاص 1:35 ص, الأثنين, 17 مايو 21 1:35 ص, الأثنين, 17 مايو 21

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الاثنين، إنه لابد بصفة عاجلة جدا لابد أن يعود الهدوء وتنتهي أعمال القتل

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صفحة المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي بشأن تطورات الوضع في غزة .

وردا على سؤال بشأن تطورات الوضع في غزة، قال الرئيس السيسي: “الوضع الحالى دلوقتى إنه إحنا بصفة عاجلة جدًا وبمنتهى الوضوح لابد أن يعود الهدوء وينتهى العنف وتنتهى أعمال القتل اللى بتتم”.

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وأجاب عن سؤال حول “هل الجهود المصرية فيها أمل؟”، قائلا: “نحن نبذل جهودا وهنفضل، والأمل دائمًا موجود والأمل مع بعضنا كلنا إننا نتحرك عشان ننهى هذا الصراع”.

 وكان الرئيس السيسى وصل مساء، الأحد إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، واللذين سيعقدان يومى الاثنين والثلاثاء.

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تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الوضع في غزةتم النشر بواسطة ‏المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‏ في الأحد، ١٦ مايو ٢٠٢١

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بقلم المال - خاص

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