السيسي عن التقشف: ربع الأكل اللي بيتعمل في رمضان بيترمي









اجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤال خاص بلماذا لا تقوم الحكومة والبرلمان بتطبيق سياسة التقشف، وذكر الرئيس ان على مستوى قطاع الكهرباء مثلا هناك هدر سنوي يحدث من جانب المصريين بنحو 20 مليار جنيه.

أضاف السيسي: انتو عايزين بس احنا اللي نرشد ؟ طب انتو بتعمو ايه في رمضان ؟ ربع الاكل اللي يتعمل بيترمي ..بيتكلموا عن المنازعات الضريبية والمتأخرات .. رقم كبير اوي .. لو خدنا 50% منه هيطلع رقم كبير برضو .. هسيب الدكتور علي عبد العال يرد على الجزء الخاص بالبرلمان .

واجاب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان عن السؤال بقوله: مرتبات اعضاء مجلس النواب في ذيل قائمة الدول من حيث حجمها ولا يتقاضى النواب سوى بدل جلسات 180 جنيه عن الجلسة وراتب لا يتجاوز 5 ألاف جنيه .. ومجلس النواب من الجهات التي بادرت إلى التقشف .. لغينا كل المعاملات الورقية .. وفرنا أوراق واحبار بمبالغ كبيرة .. لم يتم تعيين اي موظف من اول جلسة للبرلمان من بين 3200 عدد كامل من يعمل بالمجلس انخفض إلى 2800 موظف.





جاء ذلك خلال جلسة اسأل الرئيس بالمؤتمر السادس للشباب من جامعة القاهرة، اليوم الاحد.