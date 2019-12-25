سيـــاســة

السيسي عن الإصلاح السياسي : مرتبط بحركة الجماهير.. البلد بلدنا كلنا (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مع الصحفيين والإعلاميين إن "الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الناس، حركة الجماهير وحركة الأحزاب واستعدادها".
المال - خاص 10:22 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 10:22 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن الإصلاح السياسي، مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب واستعدادها.

جاء ذلك ردا على سؤال من رئيس مجلس إدارة الأخبار ياسر رزق، على هامش لقاء مع الصحفيين والإعلاميين عقب افتتاح مشروعات بالفيوم.

وسأل رزق: “حضرتك شايف إن مصر ممكن تحدث قفزة في الإصلاح السياسي تتناسب مع ظروفها وتواكب ما يحدث على الصعيد الاقتصادي؟”.

وأجاب الرئيس السيسي: “الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الناس، حركة الجماهير وحركة الأحزاب واستعدادها”.

وأضاف: “إحنا اتكلمنا كتير في الموضوع، أكتر من 100 حزب”.

وتابع: “يا جماعة طب ممكن تبقوا، حتى 4 أو 5 كيانات”.

وأشار إلى أن فيهم القوة “ممكن يقدروا يقصروا علينا المسافة الزمنية اللي بتتكلموا عليها”.

وتساءل: “هو النهاردة حد طالب الدولة أن يكون شبابنا في الوزارة أو المحافظين نواب من تنسيقية الأحزاب”.

وأجاب: “لا هي عبارة عن فكرة أن تعالوا معانا، علشان ندي فرصة لنفسينا علشان مانستناش لما العملية تكتمل، لا لا ليه .. البلد بلدنا كلنا”.

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بقلم المال - خاص

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