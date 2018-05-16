السيسي عن الإجراءات الاقتصادية: لو نموت من الجوع ولا نفضل على حالنا

أحمد صبريقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تمسكه بتغيير أحوال مصر في المستقبل، قائلا" لو نموت من الجوع ولا نفضل على حالنا". جاء ذلك ردا على أسئلة جلسة "أسال الرئيس" بمؤتمر الشباب" التي تركزت على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في آخر عامين.وأكد السيسي أن الدو

أحمد صبري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تمسكه بتغيير أحوال مصر في المستقبل، قائلا” لو نموت من الجوع ولا نفضل على حالنا”.

جاء ذلك ردا على أسئلة جلسة “أسال الرئيس” بمؤتمر الشباب” التي تركزت على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في آخر عامين.

وأكد السيسي أن الدولة لم يكن أمامها خيارا آخرا، قائلا إنه لا يبحث عن شعبية.

وقال “إحنا دخلنا بنكمله بالسلف تريليون جنيه، ولما عملنا موازنة تريليون و 400 مليون، قولنا إن ماحدش زينا، ده رقم متواضع جدا ، شوفوا مدارسنا ومستشفياتنا والريف والمصارف والتربع بتاعنا عاملة إزاي؟”.

وأضاف “لما حصل 2011 (يقصد ثورة يناير) بقيت أقول أن أحد أهم أسباب ما حدث هو عدم إدراك الناس لحجم التحديات في مصر، كل واحد بيهتم بالمنظور اللي يميل إليه”

وتابع “فيه دول عدد سكانها 350 ألف نسمة، أنا مش بسخر من حد، لكن الدولة دي موازنتها 50 مليار دولار، يعني من 800 إلى 850 مليار جنيه، وإحنا قد تعدادهم 50 مرة تقريبا”.

وأوضح أن الأوضاع في مصر مقارنة بتلك الدولة، قائلا “طيب أنا علشان أبقى زيهم أبقى عايز كام في السنة؟ أنا كان نفسي الناس دي تبقى أمينة، وتتكلم علينا بما يرضى الله”.

وأضاف “شوفوا أنتم الامل ، والمصري عنده كرامة وعزة، والله لو نموت من الجوع، ولا نفضل في حالنا المتردي ده أبدا، لازم نكسر الفقر اللي إحنا فيه، والضعف والتراجع اللي إحنا فيه، وبكرة تشوفوا”.