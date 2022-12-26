السيسي عن ارتفاع الأسعار: نحاول قدر الإمكان السيطرة عليها والله ما في أكتر من كده نقدر نعمله

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن الدولة والحكومة يقدرون ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة، وتحاول جاهدة قدر الإمكان السيطرة عليها.

وأضاف السيسي، انتم فاهمين يعني إيه النهاردة المنتجات الزراعية أو المواد الغذائية بتاعة الناس يزيد تمنها مرتين تلاتة؟، هو مين يستحمل ده؟ بس خلوا بالكم البلد إلى حد ما كيف هتقدر تجابه استمرار الحالة دي لسنة أو إتنين مش عارفين هتخلص إمتى وهى ماسكة وبتحافظ ما أمكن على إن الأسعار متزيدش.

وتابع: أنا بقول الكلام ده للمصريين كلهم إن انتم لازم تكونوا عارفين، إوعوا تكونوا فاكرين إن إحنا مش حاسين كبني آدمين وكمسؤولين إن الأسعار حمل على الناس بس والله ما في أكتر من كده نقدر نعمله.

وأستكمل قوله: والله لو الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حب يسعر الكهرباء هو والبترول بالتكلفة الحقيقية والله .. لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا مع المواطنين بس انت بتعمل ده كله منين؟ .. محدش بيجيب حاجة من جيبه بس ده من قدرة البلد.

أنا بقول الكلام ده عشان كلنا نتكاتف، بعض الناس تقول ده فرصة إن احنا نعلي الأسعار نكسب ومفيش دولار، بالعكس ده الوقت اللي يبرز فيه حرصنا على الناس، ومنغليش الحاجة على الناس، أنا بتكلم في أكل وشرب.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة.