السيسي عقب تسلمه جائزة اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص : تقدير لجهود مصر تجاه ذوى الهمم

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اليوم إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم صباح اليوم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرا لما يقدمه من دعم لهم.

وقام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.

من جانبه، أكد الرئيس على الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف.