السيسي عقب استهداف مطار العريش: محاولات لن تعرقلنا

خاصأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن محاولات الإرهابيين البائسة لزعزعة الاستقرار لن تعرقل مسيرة مصر لتحقيق التنمية ولن تنال من عزيمة المصريين الراسخةجاء ذلك بحسب بيان للرئاسة عقب اجتماع اليوم ضم الرئيس مع كل من الفريق أول، صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلي

خاص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن محاولات الإرهابيين البائسة لزعزعة الاستقرار لن تعرقل مسيرة مصر لتحقيق التنمية ولن تنال من عزيمة المصريين الراسخة

جاء ذلك بحسب بيان للرئاسة عقب اجتماع اليوم ضم الرئيس مع كل من الفريق أول، صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بالإضافة إلى الفريق، محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء، محمد فرج الشحات مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وقال السفير، بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تلقي خلال الاجتماع تقريراً من وزيري الدفاع والداخلية حول الأوضاع الأمنية في منطقة شمال سيناء

وناقش الرئيس أيضا الإجراءات والتدابير التي تتخذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجل مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وذلك في ضوء الزيارة التي قام بها الوزيران أمس إلى مدينة العريش لتفقد القوات والحالة الأمنية هناك.

وأمس أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، عن استشهاد ضابط وإصابة اثنين جراء استهداف مطار مدينة العريش، وذلك أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية للمدينة، وفق بيان

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة الجهود من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا، مؤكداً أن محاولات الإرهابيين البائسة لزعزعة الاستقرار لن تعرقل مسيرة مصر لتحقيق التنمية ولن تنال من عزيمة المصريين الراسخة

وأشاد الرئيس بما يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من بطولات وتضحيات غالية خلال مواجهاتهم مع الإرهاب الآثم.

وشدد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطط التنمية في سيناء، والتي تهدف إلى النهوض بأوضاع المواطنين هناك وتحسين أحوالهم المعيشية.