السيسي : عدم توقف المشروعات مخاطرة وهنضمن أمن وآمان المنشآت

قال الرئيس السيسي “الإجراء اللي بناخده لمواجهة فيروس كورونا مابيتعملش في ثانية.. انت بتتكلم على ملايين.. عدم توقف المشروعات مخاطرة، لكن خايف على روحكم المعنوية”.

وأضاف السيسي خلال تفقده عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا، “عايز أقولكم إن البلد فيها كلام كتير تم تنفيذه خلال السنين اللي فاتت.. طب المشروعات اللي قولنا تستكمل العام القادم .. هل النهاردة لو فيه شركات أجنبية أو توريدات هنجيبها من الخارج هل أقدر أفرض عليهم في ظل الظروف دي وعملية الإغلاق الكامل اللي بيعيشو فيها، على مستوى حياتهم بشكل أو بآخر”.

وتابع، أن الدول المتقدمة تعلم أن حجم المواجهة صعب دلوقتي.. إحنا بالتالي الناس قالت مش هنقدر نلبي الطلبات دي في التوقيتات اللي متفقين عليها”.

وقال السيسي “وقت الكلام ده لما يجي كمان شهرين تلاتة أربعة نبتدي نكمل حاجتنا.. لكن الشغل اللي بتقوم بيه شركاتنا.. كل ماهو داخل مصر من شركات تشتغل وتتحرك.. بس من فضلكم وهي بتعمل ده.. وده جهد مشترك بين الدولة ووزارة الصحة والقوات المسلحة والداخلية إننا نضمن إن كل المنشآت دي مؤمنة وآمنة.. وحركة العاملين فيها بنفس الكلام علشان نستمر في عملنا”.

كان الرئيس السيسي قد تفقد ميدانياً صباح اليوم العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.