السيسي: طول ما إحنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معانا حاجة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو العالم لا أحد يستطيع المساس بنا طالما نحن على قلب رجل واحد.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، خرج السيسي عن نص كلمته خلال احتفال عيد العمال، قائلاً: “أتابع مواقع التواصل، والرأي العام، ووجدت خلال الأحداث الماضية في مصر من يقول إيه الحكاية والأمور بدأت تقلق أكثر وتخوف أكثر، وهناك من يتساءل هنعمل إيه، أريد أن أقول لكم كلمة لا تتغير مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو العالم: (طول ما إحنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معانا حاجة)”.

وقال: “أنا خرجت عن سياق الكلمة المكتوبة؛ لكي أؤكد على هذه النقطة في كل تحد وكل تطور يحدث يكون هناك قلق وتساؤلات عن تأثيره علينا.. ولا أي حاجة.. أنا عايز أقولكم الكلام ده طبعا شعب مصر كله مش عمال مصر فقط”.

وأضاف: “أنا بتكلم على أن مهما حصلت من أزمات ومشاكل في العالم الذي نتواجد به.. طالما إننا هنا في مصر كشعب متماسكين ولا في أي مشكلة.. ونستطيع أن نعدي أي شيء وهذا موضوع هام جدا”.