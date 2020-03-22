اقتصاد وأسواق

السيسي: ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي

كما قرر وقف ضريبة الأطيان لمدة عام
المال - خاص 5:06 م, الأحد, 22 مارس 20 5:06 م, الأحد, 22 مارس 20

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قرر الرئيس السيسي ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى وقف ضريبة الأطيان لمدة عام.

وأضاف خلال احتفالية عيد المرأة المصرية اليوم، أن الإعلام قام بدور عظيم جدا لتوضيح الحقائق، كل التحية لهذه المؤسسات وهذه الأجهزة احنا هنتحرك أكتر ..أتوجه بالشكر للحكومة لحسن تعاملها مع أزمة سوء الأحوال الجوية .

وأضاف، في كلمة له اليوم “ساعدونا نتخطى أكبر أزمة.. حجم الضغوط على الاقتصاد المصري ضخم جدا.. لولا خطة الإصلاح الاقتصادي ما كنا ممكن نتحمل التداعيات.. الصمود اللي احنا فيه النهاردة أساسه المصريين”.

وتابع الرئيس السيسي، “واحنا بنتحرك في ده الدنيا كلها كانت بتتكلم على إننا حققنا نجاح كبير جدا والمؤشرات الاقتصادية ونسب العجز والبطالة كل ده تحقق بفضل الله وصمود المصريين.. دلوقتي أقل تداعي نتمناه هو إننا نخرج من هذه الأزمة بأقل ضرر” .

وأكد  الرئيس على أنه “بالالتزام الأخلاقي والديني لا يتأذى فرد من الشعب المصري .. ساعدونا وهطلب من المرأة المصرية ويقولها هذا أمر جلل .. أنا مش عايز أخوفكم.. لكن عايزين نعبر الـ ١٤ يوم دول بأقل ضرر”.

واختتم: “فيه دول حجم الخسائر اليومية ضحايا ٤٠٠ و٥٠٠ مش عاوزين نوصل لكده.. احنا خصصنا ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا والناس قالت هنجيبها منين.. هي مصر قليلة ولا إيه؟ من احتياطاتنا.. لا والله احنا بنتكلم اننا لازم يكون عندنا احتياطات أكبر من كده”.

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بقلم المال - خاص

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