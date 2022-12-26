السيسي: صندوق قناة السويس سيخضع للرقابة ويستهدف تطوير مشروعات المجرى الملاحى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن صندوق قناة السويس سيخضع للرقابة ويستهدف توفير الأموال اللازمة لتطوير القناة، كاشفَا أن حجم إيرادات قناة السويس منذ عام 1974 حتي الآن تراوح من 200 إلي 220 مليار دولار.

وأضاف السيسي: لو كان حد شال 10% من إيراد قناة السويس، وحطهم في صندوق كان من الممكن استخدامه في تطوير مشروعات القناة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة “أبو رواش” فى محافظة الجيزة.

وتابع السيسي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش الافتتاح – كان في مستشفي بيتم افتتاحها من عامين، وسألت المسئول عنها بالتليفون قلتله عندك ريع ثابت مش مرتبط بتبرعات الناس للصرف على المستشفي، قالي لأ .. قلتله إللي انت ماشي فيه ده غلط، لأن تبرعات الناس ممكن تزيد وممكن تقل”.