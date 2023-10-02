السيسي : صندوق «تحيا مصر» يقوم بحاجات كثيرة و يخضع لإشرافي المباشر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب على المواطنين معرفة لماذا الدولة حريصة على أن يكون لدينا صناديق تجمع أموالا لاستثمار عوائدها في خدمات صحية، ضاربًا مثالا بصندوق قناة السويس.

وأضاف السيسي – خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والانجاز” المنعقد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة – أن الكثير قالوا إيه صندوق قناة السويس ده .. أنا قولت لو اديت الفلوس كلها للدكتور معيط .. ولا قد كدة 10 مرات اللي هديهوله خلاص .. لو كان بيدي كان ادالك”.

وتابع السيسي: انا عمري ما اتكلمت عن الصندوق ده .. صندوق “تحيا مصر” .. بيقوم بحاجات كتير في أي حاجة نتزنق فيها الفلوس اللي في الصندوق ده تحت إشراف مباشر من مين ؟ .. أنا .